„Byli jsme úspěšní se žádostí o dotaci z krajského programu Obnovy a rozvoje venkova,“ zdůraznil starosta Jiří Ondřejíček. Zbytek z celkových 770 tisíc korun dofinancovala obec.

O stavební akci se bude hovořit i dnes večer při jednání zastupitelstva. Začíná v osmnáct hodin a účastníci se věnují v sídle úřadu i rozpočtu 2021 nebo aktuální ceně vodného a stočného. Ve scénáři ovšem nechybí ani příprava sedmi set od založení Dobříva nebo stanovení technických parametrů tamních komunikací.

Rokycany se vrátí ke klasice

Rokycany – Vedení městského úřadu vychází vstříc obyvatelům Rokycan a rozšiřuje úřední hodiny.

Ode dneška bude úřad přístupný vždy v pondělí a ve středu od 7:30 do 11:30 hodin a od 12:30 do 16:30 hodin. V ostatní dny pak po předchozí telefonické domluvě. Pokladna bude v přízemí radnice otevřená v pondělí a ve středu od 9 do 11:30 hodin a od 12:30 do 16:30 hodin.

Ve středu 23. prosince budou úřední hodiny od 7:30 do 13 hodin.

Informační centrum můžete navštívit ve všední dny od 8 do 12:30 hodin a odpoledne pak od 13 do 17 hodin. V sobotu je infocentrum přístupné od 8 do 13 hodin.

Bušovice zajímá kanalizace

Bušovice – Dodatkem ke smlouvě o kanalizaci mezi Bušovicemi a Smědčicemi se v pondělí od osmnácti hodin zabývají členové zastupitelstva. Dějištěm jejich schůzky je sídlo úřadu a řeč tu dále bude o svozu komunálního odpadu, diskuze o novém jednacím řádu nebo schválení rozpočtu na příští rok. Ve scénáři je také věcné břemeno k pozemku u sousedů ve Střapoli a dostatečný prostor je věnovaný diskuzi.

Všeničtí řeší svoz odpadů

Všenice – Od osmnácti hodin obsadí dnes sídlo úřadu zastupitelé a případně i veřejnost při poledním letošním jednání. Obnáší přípravu rozpočtu 2021, schválení poplatku za svoz komunálního odpadu a prostor dostane starosta Luděk Kuška i jeho kolegové.

Kařez potřebuje rozšířit stání

Kařez – Už od šestnácti hodin dnes jednají zastupitelé obce. Věnují se projektové dokumentaci na rozšíření parkoviště u železniční zastávky. V této souvislosti posuzují i darovací smlouvu Mikroregionu Zbirožsko.