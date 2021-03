Sportovci mohou zamířit do Břas

Nejen v katastru své obce či města, ale po celém okrese mohou sportovat obyvatelé Rokycanska. S oteplením se plní i areál ultramarinky v Břasích. Název získal od továren, které tu kdysi stály. Dnes je připomíná 33 metrů vysoký komín, ale jinak jde o rozsáhlé území pro pohybové aktivity. S in-line dráhou, workoutým, parkourovým či pumptrackovým hřištěm, překážkovými prvky pro cyklisty, discgolfem, atd.

Nad Klabavou roste vodojem

Klabava - Stavaři obsadili prostor nad obcí v sousedství Rokycan. Výstavba nového vodojemu je nejvýznamnější investicí uplynulých desetiletí. Bude pro starousedlíky znamenat konec potíží s dodávkou vody, ale zároveň půjde i pro silný zdroj v nové lokalitě rodinných domů.

Sluchově postižení čekají

Rokycansko – Poslední březnové úterý mělo být zadané pro servisní den sluchově postižených spoluobčanů. S ohledem na přetrvávající restrikce se však akce v centru Rokycan uskutečnit nemohla.

Ejpovičtí plní kontejner

Ejpovice – Pro sběr velkoobjemového odpadu bude zítra a v sobotu přistaven obří kontejner ve dvoře domu č. 5 v Hlavní ulici (proti sídlu obecního úřadu). V pátek bude přístup umožněn od 14 do 18 hodin, v sobotu pak od 9 do 11.30 a od 14 do 18 hodin. Do nádoby nepatří nebezpečný odpad ani bioodpad.

Pandu poškodil nešika

Rokycany – Ze začátku měsíce je kolize, která dosud nemá viníka. Osobní vůz Fiat Panda stál před garážemi v ulici Františka Kotyzy a mezi 1. a 3. březnem ho poškodil neznámý dopravní prostředek. Hmotná škoda byla vyčíslena na patnáct tisíc korun.

Případní svědci se mohou na policisty dopravního inspektorátu obracet telefonicky ( 974 335 259), e-mailem: ro.di@pcr.cz nebo prostřednictvím linky tísňového volání 158.

Vedení Ostrovce skládá funkce

Ostrovec–Lhotka – Zítra od sedmnácti hodin jednají v sídle obecního úřadu zastupitelé. V rámci veřejného zasedání a podle navrženého scénáře zde na své posty rezignují starosta i jeho zástupce.

Sedmičlenná sestava tedy musí v pátečním podvečeru nejprve zvolit nové představitele spojeného celku a poté se věnovat dalším aktuálním záležitostem.

Příkosičtí využijí kontejnery na bio

Příkosice – Od začátku tohoto týdne mohou lidé v obci na jihu ukládat bioodpad do speciálních kontejnerů. S prvním odvozem se počítá 9. dubna a poté každý sudý pátek.