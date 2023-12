Vladimír a Tomáš. Patnáct let jsou kolegové v práci, partneři v podnikání i v soukromém životě, který je nyní přivedl do Rokycan. Konkrétně do restaurace Na Střelnici v centru města, což považují za další významnou gastronomickou výzvu.

Tomáš Šik a Vladimír Herzig, noví provozovatelé známé rokycanské restaurace Na Střelnici.Zdroj: archiv T. Šika a V. Herziga