Přestože jsou v přízemí mohutného a tolik diskutovaného objektu ´jen´ nájemníky, pustili se do mohutné a finančně náročné rekonstrukce. „Otevíráme a Rokycany jsou doslova naší výkladní skříní. Nejen kvůli rozloze čtyř set čtverečních metrů, ale také s ohledem na sortiment,“ zdůraznila předsedkyně představenstva Lada Vlčková.

O včerejší zprovoznění byl značný zájem. Zástup zákazníků se dal do pohybu v devět hodin a první ohlasy byly vesměs pozitivní. „Což nás pochopitelně těší, neboť lidé tu mohou počítat s lokální produkcí. Pečivem z Rokycan a Kyšic, masnými výrobky z Mirošova či ovocem z Břas. Ale jdeme i do vzdálenějších regionů,“ vyjádřila se ředitelka Lubica Černá. Přestřižení pásky se ujal starosta města Václav Kočí: „Mám radost, že se COOP Hořovice připojil k naši investici. Určitě to nebylo jednoduché a mé poděkování patří i personálu, na jehož bedrech oprava spočívala.“

