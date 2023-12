Během týdne jsme vás pozvali na množství akcí, které se konají na Rokycansku na přelomu roků. A pár atraktivních pořadů jsme ještě vybrali do této pozvánky:

Novoroční pochod. Ilustrační foto | Foto: Miroslav Šobr

KLABAVA - TJ Sokol (klub cyklistů Klabava) chystá na Silvestra vyjížďku k sousedům. Sraz je v 11 hodin U Komína, odkud se jezdci vydají do Ejpovic, Tymákova, Rokycan a zpět po stezce do místa startu. Zde po návratu zavoní horká polévka i speciální nápoje.

ROKYCANY - Sportovně naladění obyvatelé i přátelé okresního města se mohou zapojit do silvestrovských aktivit. V neděli po desáté hodině mají sraz fotbalisté v Husových sadech, hokejisté, a to od olympijského vítěze až po ryzí amatéry, si to rozdají na ledové ploše a po poledni vyrazí cyklisté na výjezd od Železné.

ROKYCANY - V polovině prosince ukončila činnost restaurace Corso v Palackého ulici. Tečkou za jejím mnohaletým snažením bude silvestrovský večer se zahájením v 19 hodin. Účast přislíbili štamgasti, ale pokud nevíte, kde strávit konec roku 2023, neváhejte, místo se tu najde. Jedno z nejoblíbenějších zařízení v centru Rokycan bude dál nabízet už jen ubytovací služby.

RAKOVÁ - Hasiči z Rakové zvou spoluobčany i přespolní turisty na Kotel. V pondělí 1. ledna se jde v 10 hodin z návsi s výbavou povoleného dopingu.

NEVID - Už dvanáctý novoroční pochod do lomu si nenechají ujít 1. 1. 2024 patrioti Nevidu. Sraz je ve 13 hodin u kapličky a nutnou výbavou jsou špekáčky na opečení i něco tekutého na posilněnou.