Pro dopravu z Plzně na Bahna je vhodné využít spoje v 6:20, 7:05, 7:35, 8:05 a 8:35 hodin z Centrálního autobusového nádraží (stanoviště číslo 8). Nazpátek do Plzně pojedou spoje po skončení akce v 17:10, 17:20, 17:40, 18:00 a 18:10. Autobusy po cestě zastaví také v Rokycanech a v Dobřívě. Další tři páry zvláštních spojů pojedou přímo z Rokycan a zpět a budou navazovat na vlaky od Prahy a na Prahu.

Zkrátka nepřijdou ani obyvatelé severovýchodní části Rokycanska. Přímé autobusy pojedou ráno i ve směru od Mýta či Holoubkova, odpoledne po 16. hodině se vrátí nazpět.

Pohádkový statek ve Vranovicích láká o víkendu

Kromě toho nasadí plzeňské ČSAD na akci několik speciálních autobusů, které se budou po celý den neustále kyvadlově točit a navážet a po skončení akce zase odvážet návštěvníky Bahen. Autobusy pojedou každých 5 až 10 minut ze záchytných parkovišť v Dobřívě (zastávka Dobřív,chaty) a ve Strašicích (Obecní úřad). Měly by tak předejít dopravnímu kolapsu především v Dobřívě. Obcí pozítří projedou tisíce návštěvníků, pravděpodobně se budou tvořit kolony.

Na linkách platí zvláštní ceník jízdného, který nabízí jednosměrné jízdenky v ceně 20 Kč ze Strašic či Dobříva na Bahna nebo opačně. Platí všechny státem nařízené slevy, takže děti do 6 let jedou zdarma, dítě 6 až 18 let, stejně jako občané nad 65 let věku a studenti do 26 let pak s padesátiprocentní slevou za 10 Kč. Pes na vodítku rovněž za poloviční jízdné.

„Očekává se návštěvnost kolem 50 tisíc lidí. Z toho jsme během minulých ročníků na Bahna a zpětpřepravili zvláštními autobusy každým rokem více než 15 tisíc osob, tedy třetinu. Letos by to mělo být obdobné. Jsme připraveni akci dopravně zvládnout, a přispět k jejímu hladkému průběhu,“ sdělil ředitel divize ČSAD autobusy Plzeň autobusového dopravce Z-Group bus Václav Königsmark