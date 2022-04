Filutové získali od důvěřivého chlapa údaje k jeho bankovnictví a chtěli je přetavit ve snadný zisk. Poškozený to včas zabrzdil a přišel ´jen´ o pět a půl tisíce korun. „Muže zaujala na internetu reklama slibující výdělek přes obchodování s kryptoměnami. Zaregistroval se a zanedlouho byl telefonicky kontaktován neznámým volajícím, aby mu ze své emailové adresy zaslal odkaz s aktivačním klíčem. Měl údajně sloužit k dokončení registrace,“ uvedl k průběhu domnělé investice policejní mluvčí Ondřej Hodan.

Obyvatel okresního města musel zaplatit dva vstupní poplatky ve výši 110 liber a 100 dolarů. Po odeslání částek mu volal další neznámý muž, který jej pod záminkou úplného dokončení registrace přiměl k instalaci aplikace umožňující vzdálený přístup k jeho zařízení. Tím poškozený umožnil podvodníkům přístup k informacím v jeho počítači a pachatelé se tak dostali i do jeho internetového bankovnictví, přičemž si chtěli na svůj účet zaslat přes padesát tisíc korun.

To se jim ovšem nepodařilo, a tak si jménem poškozeného chtěli sjednat dva úvěry u různých finančních institucí. Jedna z nich úvěr ve výši 800 tisíc korun neschválila, druhá pak 790 tisíc korun připsala na účet poškozeného. „Tomu však jednání neznámé dvojice začalo být podezřelé a pověřil bankéře, aby zablokoval jeho účet. Nebýt včasného zásahu, peníze by určitě putovaly na konto podvodníků a muž by musel úvěr splatit. Takhle přišel zhruba o 5 500 korun, které zaplatil v cizích měnách na zmíněných vstupních poplatcích,“ dodal Hodan.