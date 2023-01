CHEZNOVICE - Culinka a tancohrátky, to je pořad, který láká nejmenší návštěvníky i jejich doprovod. Tato hudebně pohybová šou pro kluky a děvčata ve věku od dvou let je přichystaná na sobotu 21. ledna do Cheznovic. Začátek pořadu v místním Lidovém domě bude v patnáct hodin. Vstupenky za sto korun si lze zajistit v předprodeji a zájemcům více informací sdělí Alena Humlová na telefonním čísle 774 222 540.