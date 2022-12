ROKYCANY - Silvestr na kole po Rokycanech a v jejich okolí napíše zítra už 28. díl seriálu, v němž nepůjde o umístění ani čas. Zároveň se pohodová akce koná jako 11. ročník Memoriálu Stanislava Gabriela. Jezdci, ale třeba i běžci se zaregistrují 31. 12. od 13 do 13.30 hodin v restauraci U Václava. Na výběr mají z pěti tras: Svobodné (dle vlastního uvážení), Gabrielovy (do Husových sadů a zpět na pět km), Městské (do Kamenného Újezdu, šest km), Železářské (Klabava, Litohlavy na devět km) a Kotelské (na rozhlednu, 10 km). Limit na dojezd je do 14.30 a následuje posezení s losováním startovních čísel o ceny.