Cyklobus bude jezdit každou sobotu, neděli a státní svátek až do 13. října.

Trasa cyklobusu povede z rokycanského autobusového nádraží přes Kamenný Újezd, Hrádek, Mirošov, Skořice, Trokavec, Vísky, Číčov, Borovno do Míšova a na Teslíny, kde cyklobus končí.

Cyklobus bude jezdit každou sobotu, neděli a státní svátek až do 13. října. První spoj vyjíždí v 9:10 z autobusového nádraží Rokycany, kde spoj navazuje na vlak od Plzně a od Mýta. Na Teslíny spoj přijede v 9:58.

Dopoledne a odpoledne pojedou dva spoje mezi Míšovem/Teslíny do Mirošova k vlakovému nádraží (zastávka Mirošov, Jednota), kde spoj navazuje na vlaky do Rokycan (resp. z Rokycan). Poslední spoj odjíždí v 17:35 z Míšova do Rokycan, kam přijede v 18:19. Zde navazuje na rychlíky na Prahu a Plzeň.

Kapacita cyklobusu je celkem 5 kol, celková kapacita pro cestující je 78 míst. Na lince platí běžné jízdenky IDPK. Místo pro kolo je možné si rezervovat. Stačí si zakoupit jízdenku na požadovaný spoj v mobilní aplikaci Virtuální karta a při nákupu zaškrtnout políčko Přidat kolo. Zároveň s vaší jízdenkou vám bude prodána jízdenka pro vaše kolo včetně místenky pro kolo.

Více informací: https://www.idpk.cz/cz/novy-cyklobus-do-brd-vyjede-z-rokycan/