Frekventovaný dálniční sjezd v prostoru 62. kilometru D5 je nad Rokycany opět volný. Oficiálním verdiktem úředníků od neděle 1. září, ovšem motoristé ho mohou ve směru od Prahy do centra okresního města a případně dál využít už poslední srpnový den. Doleva, tedy na Litohlavy, to však ještě dva měsíce nepůjde…

Napojení severního Rokycanska na dálnici je vskutku velkou investicí. Jedním z iniciátorů byl už někdy před dvaceti lety Miroslav Jaroš z Radnic. Projektant a posléze politik, který se přece jen dočkal realizace původní myšlenky: „Prosili jsme, žádali i vyhrožovali, jenže stále naráželi na překážky. Teď ale věřím, že nový a určitě komfortnější úsek ocení nejen motoristé, ale i obyvatelé Oseku a někdy v budoucnu lidé z Březiny i dalších obcí.“

Na pět a půl kilometru dlouhé přeložce silnice II. třídy se denně (snad s výjimkou neděle) pohybuje kolem osmdesáti dělníků. Především z firmy ROADFIN, která je zhotovitelem a významnými partnery jsou Dekakom, Biggest i jiné společnosti. „Jsme tu od sedmé hodiny ranní. A končíme kolem sedmnácté, ale pokud to situace vyžaduje, i déle,“ shodli se Vojtěch Novotný a Roman Tuna z ROADFINU, kteří se stali průvodci při redakční exkurzi.

Dálniční sjezd od Prahy má u Rokycan opět zelenou. Napojení na D5 pokračuje. | Video: Deník/Václav Havránek

Zásah do krajiny je patrný na první pohled, neboť přemístěné musely být tuny zeminy. Kvůli vyrovnání terénu se tu rýsují dva mosty. První z nich na dohled od dálnice je určený pěším a cyklistům. Hotové jsou opěry a během tří týdnů je plánované betonování bezpečného křížení s novou dopravní tepnou. O kus dál nad Voldušským potokem vyrostl most s pracovním označením 201. „Chystáme tu cesty pro zemědělce a hned na jaře konstrukci prověřila velká voda,“ připomněl Novotný.

Zajímavých míst je však v prostoru mnohem více. Na okraji Litohlav se rýsuje kruhový objezd s využitím od obchvatu do průmyslové zóny a do obce. Řidiči musí o pár set metrů dál zbystřit na komunikaci do Oseku kvůli přednosti v jízdě a občas na to dohlížejí policisté. Také křižovatka z Oseku do Vitinky je téměř hotová a auta se tu objeví znovu 1. září! Poslední část kolem části Nový Dvůr už je také přichystaná na pokládku první podkladové vrstvy. „Letos chceme mít hotovo devadesát procent základního asfaltu,“ je optimistou Tuna.

Objem prací je do dubna 2026 (kdy bylo plánované dokončení stavby) nesmírně široký. Obsahuje například odvodnění, výměnu či prodloužení kanalizačních řadů a v neposlední řadě rozsáhlé terénní úpravy s gabionovými zdmi pod dálničním mostem.

Cena byla podle projektu stanovena na 594 milionů. Vysoutěžená je však výrazně nižší: 359 milionů. Po dostavbě západního okruhu Plzně jde o druhou nejvýznamnější dopravní investici v historii Plzeňského kraje.