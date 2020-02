Kvůli střelbě na družku Květu Daňovou v říjnu 2018 pokračuje v Plzni hlavní líčení s kosovským Albáncem Albertem Aliu.

Tragická událost, k níž došlo v průmyslové zóně na okraji Rokycan v říjnu 2018, má další smutný rozměr. Rokycanská soudkyně řeší, komu budou tři potomci svěřeni do péče. Ve hře jsou prarodiče, sestra zavražděné, ale i stíhaný agresor.

„Protože jde o nezletilé osoby, nemohu sdělovat žádné podrobnosti,“ sdělila soudkyně Ludmila Horská. Vedla jednání, jehož se zúčastnili nejbližší příbuzní sedmatřicetileté ženy a prostřednictvím videa i její druh, který má hrůzný čin na svědomí. Zblízka prostřelil hlavu ženě, ta neměla šanci přežít. Jedenáct dnů ležela v nemocnici na přístrojích a nepomohla ani okamžitá operace.

Zůstaly po ní dvě dcery a také syn, který byl svědkem incidentu. „To mu bylo pět let a s následky se potýká dodnes. Špatně spí, nechce chodit do školky ani na plavání nebo bruslení,“ vyjádřila se Květina sestra Andrea. Stará se nejen o chlapce, ale také o jeho devítiletou sestru Lorenu, zatímco čtrnáctiletá Eliška je spíše u babičky.

Daňovi ve spravedlnost příliš nevěří: „Nedočkali jsme se od Alberta jediného slůvka omluvy. Zajímá ho jen, co je s barákem, kde společně žili a kde prý pouze on investoval do oprav či vybavení. Nárokuje si tu garáž, obrazy, nebo lustry,“ kroutí hlavou Květin otec Andrej. S vnuky navštěvuje pravidelně hrob své dcery na rokycanském hřbitově.

Soudní pře bude pokračovat v pátek 27. března.