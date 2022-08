Populární host dorazí 8. září a lístky už jsou k dispoziciZdroj: Deník/Václav Havránek

HRÁDEK - Na stříbrném plátnu hrádeckého amfiteátru se začne zítra po setmění odvíjet napínavý příběh tuzemských tvůrců. Karel Roden je ústřední postavou filmu Promlčeno, když se vrací po dvaceti letech do Prahy, aby tu odhalil dávný zločin. Pozor, do 13. 8. se začíná už ve 21 hodin.

ROKYCANY - V domácím prostředí zahájí republikovou soutěž divizní muži FC Rokycany. V pátečním podvečeru vyrukují na nevyzpytatelný Lom z jižních Čech. Se stejným soupeřem bojovali i při premiérách předchozích ročníků a příliš se jim nedařilo. Bude to tentokrát veselejší?

KAŘÍZEK - Modeláři, piloti a příznivci letectví si nenechají ujít sobotní pouťové setkání na letišti v Kařízku. Pořádají ho nadšenci z klubu AMG Mýto. Areál bude otevřený od pátečního odpoledne až do neděle, ale 6. srpen je magnetem pro návštěvníky. Piloti se zaregistrují do 10 hodin a až do poledne je ve scénáři volné létání. Vrcholem pak bude od 13:30 do 16 hodin prezentace strojů s komentovaným výkladem.