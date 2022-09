ROKYCANY - Čtvrteční pozorování zajímavých objektů na večerní obloze je přichystané i dnes po 20. hodině (služba čeká na návštěvníky maximálně šedesát minut). Díky nejmodernější technice rokycanských astronomů se lze dozvědět množství informací o podzimním dění ve vesmíru. Případně je instalovaná výstava fotografií nebo program v sálu hvězdárny.

STRAŠICE - Oba víkendové dny bude zpřístupněné Muzeum dopravy na okraji Strašic. Včetně volných prohlídek a s lákavým nedělním programem. Ponese se v duchu malého setkání ostravských vozidel. Trolejbus Škoda 17 Tr doplní dva bývalé ostravské autobusy – Karosa B952E a Solaris Urbino 15. Oba stroje zajistí 11. září nejen vyhlídkové jízdy po Strašicích, ale také přímé spojení obce s Prahou a Plzní.

Karosa odjíždí v neděli v 8.50 z pražského Zličína, kam se vrátí zpět v 18.10, Solaris svoji cestu začne v 9.15 v Plzni u hlavního nádraží, kam se navrátí v 17.45 hodin.

ZBIROH - V sobotu 10. září jsou turisté zváni do Zbiroha. Uskuteční se zde už jedenáctý ročník Zbirožského puchýře (s podtitulkem Krajem pánů z Lobkovic). Trasy měří 17 a 8 kilometrů, přičemž start i cíl v městském muzeu. Začíná se tu mezi 8. a 10. hodinou, v cíli jsou účastníci očekáváni do sedmnácté hodiny. Poplatek je 20 Kč (děti do šesti let zdarma).

