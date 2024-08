Navštívil v rodných Rokycanech devítiletku TGM, vyrazil za představiteli města a posléze na množství turnajů, kde se stal pochopitelně ústřední postavou. Stovky lidí si mohly prohlédnout medaili z nejcennějšího kovu a v závěru tenisového kempu v Mýtě se to ve čtvrtek podařilo i dvaceti mladým frekventantům. „David se dříve věnoval právě tenisu a přesunul se k nám z Rokycan,“ usmíval se podnikatel Jaroslav Tyc, který vynikajícího obránce do areálu u rybníka pozval.

Kluci a děvčata zahrnuli hosta množstvím dotazů a trofej (poznamenaná bouřlivými oslavami) šla z ruky do ruky! Chybět nemohl společný snímek a sportovec pak odtajnil nejbližší plány: „Nezapomínám na tréninky, protože mne v Minnesotě čeká náročný kemp. Chci se porvat o místo v kádru týmu NHL.“

Špačka kromě toho zajímala náplň týdenního soustředění nadějných tenistů. Začínají důkladnou rozcvičkou, dopoledními tréninky a po obědě ve fotbalovém areálu Slavoje následuje další náročná příprava i pobyt v bazénu. Účastníkům se věnuje mimo jiné talentovaný Ondra Vild. Nadějný tenista, startující za Slavii VŠ Plzeň a občas působící i v klubu poblíž německého Stuttgartu. Na sklonku srpna chce ovšem s kamarádem odcestovat do New Yorku na US Open!