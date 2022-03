Bezmála dvacet chlapců a dívek trávilo týdenní jarní prázdniny v rokycanském Domě dětí a mládeže. Přilákala je forma příměstského tábora s přívlastkem karnevalový. „Úvod patřil keramice a výrobě masek v benátském stylu. úterý jsme vyhradili návštěvě Plzně a jedné z jump arén,“ sdělila zástupkyně ředitele DDM Tereza Šístková v roli vedoucí skupiny.

Týdenní jarní prázdniny vrcholily diskotékou | Foto: Deník/Václav Havránek

Školáci měli dost šancí k pohybu a potvrdila to středa s bruslením i střelbou. Čtvrtek patřil návštěvě krytého bazénu a pak se táborníci přesunuli do bowlingové herny. To už jsme téměř u konce a v pátek si přišli na své tanečníci v rytmu disco.