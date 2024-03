Unikátní projekt radnické devítiletky pokračuje. Pedagog a zároveň zarputilý sportovec Pavel Souček je v kontaktu s představiteli Českého olympijského výboru.

Den s olympionikem. Výškařka Michaela Hrubá v Radnicích. | Foto: Jaroslav Kreisinger

Především jeho zásluhou, a zároveň s podporou vedení školy, zamířili do areálu v minulých letech hokejisté Jaroslav Špaček, Jiří Hanzlík, paralympionik Jiří Ježek, překážkářka Denisa Rosolová, šermíř Jiří Beran nebo zápasnice Adéla Hanzlíčková.

Další známé jméno bylo dlouho v režimu utajení. Kluci a děvčata se setkali začátkem tohoto týdne s výškařkou Michaelou Hrubou. Po představení a tak trochu oficiálním úvodu už šlo do tuhého. Talentovaní skokani, kteří zmíněnou atletickou disciplínu mají rádi, si pod vedením zkušené lektorky vyzkoušeli různé styly při přechodu přes laťku. A radil jim člověk z nejpovolanějších.

Šestadvacetiletá Michaela nejprve jezdila na kole a plavala, aby se pak začala věnovat atletice. Začínala se sedmibojem a přešla na skok do výšky. Na Evropském olympijském festivalu mládeže 2013 v Utrechtu získala výkonem 179 cm stříbrnou medaili. V červenci 2015 se stala výkonem 190 cm na MS do 17 let vítězkou ve skoku do výšky.

7. února 2016 vyhrála v Třinci 24. ročník Beskydské laťky výkonem 194 centimetrů a zlepšila tak český juniorský rekord. V červenci 2016 získala v polské Bydhošti titul juniorské mistryně světa. Další účinkování na mezinárodní scéně bylo spojené s řadou zranění, která náročné odvětví doprovázejí. Přesto jsou starty na mistrovství Evropy či světa pro Hrubou nezapomenutelným zážitkem.