Rozloha: 1,54 km²

Počet obyvatel: 463

Turistické zajímavosti: přírodní památka Pod starým hradem

Okolí Klabavy bylo kdysi bohaté na železnou rudu

Klabava – V průběhu tohoto týdne se důkladněji věnujeme dění v Klabavě. Historii i současnosti, neboť obec se 463 lidmi má co nabídnout! Letos by mimochodem měla slavit 620 let od první písemné zmínky.

Minulost je spojena s ložisky železné rudy. Už roku 1637 byla zahájena stavba první tavicí pece (tzv. vlčí). O dva roky později, tedy za třicetileté války, byla obec a železárny nemilosrdně vydrancovány švédským vojskem.

Roku 1670 objevil minér Jan Hájek z Budějovic další bohatá ložiska, a tak vznikla u Klabavy štola svatého Antonína Paduánského, která byla hlavním zdrojem železné rudy pro železárny v Klabavě. Není divu, že znak i prapor Klabavy jsou ovlivněné právě těmito nálezy a skutečnostmi. V modrém štítě jsou znázorněné dvě k sobě přistavené vysoké pece s prázdnými topeništi. Pod nimi je doleva obrácený buchar hamru s kolem pohonu a kovadlinou, vše ve zlaté barvě.