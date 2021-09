Její dějiny jsou však mnohem starší. Na nedalekém vrchu Hradiště se dochovaly zbytky předhistorického hradiště s dvojnásobným kamenným valem. Jde o jedno z nejstarších slovanských hradišť na území středozápadních a západních Čech.

Jediné slovanské hradiště v okrese Rokycany.

Počet obyvatel: 372

Rozloha: 7,62 km2

Zastupitelstvo:

Březina – Starostou obce byl zvolen Radek Aubrecht a jeho zástupcem je rovněž Radek, ale Darda. Členy zastupitelstva jsou dále Andrea Moravcová, Josef Čermák, Jan Mertl, Václav Jindřich a Petr Žížek.

Zde jsou zřízené výbory:

Finanční: předsedou je Jam Mertl a spolupracuje s Moravcovou i Žížkem.

Kontrolní: předseda Václav Jindřich a členové Čermák i Martin Černý.

AFK Březina

Fotbalisté žijí. Zatím s bodem

Březina – Nejpopulárnější míčová hra to nemá v obci jednoduché. Hráči po nucené covidové přestávce ubyli, ale přesto se povedlo sestavit kádr pro okresní přebor. Premiéra v Dobřívě byla nadějná a Březina tu urvala bod. Další výjezd do Skomelna skončil debaklem 0:4 a následoval krutý domácí nářez 1:9 s Holoubkovem. Přesto AFK zbraně neskládá a dokumentovat to chce třeba už dnes od 17 hodin v Mirošově. (hav)