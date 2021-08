Rozloha: 11,23 km2

Počet obyvatel: 611

První zmínka o obci pochází z roku 1115. Nejvíce pramenů je z období, kdy byla v Bušovicích založena čtyřtřídka v roce 1827. Později i vlastní chudobinec nebo kovárna. Nejvýznamnějším mezníkem pro obec bylo postavení železniční zastávky v roce 1908, ale první vlak tu projel už v roce 1863. A v roce 1927 byla v Bušovicích dokončena elektrifikace.

Turistické zajímavosti:

zámek

usedlost čp. 34

hradiště a mohylové pohřebiště

Složení zastupitelstva:

Bušovice – Starostou obce je Luboš Pták. Jeho zástupcem Stanislav Štrunc a v devítičlenném zastupitelstvu dále jednají Milan Šemokrouch, Petr Majer, Milan Koželuh, Michal Kabát, Hana Záhlavová, Jan Hering a Petr Trnka.

Kontrolní výbor tvoří trio Petr Majer, Jan Hering a Milan Šemokrouch. Ve finančním výboru jsou Hana Záhlavová (předsedkyně), Petr Trnka a Milan Koželuh.

Svatební pochod zní v obci často…

Bušovice – Novomanželské dvojice si obec oblíbily. Obřady se konají v penzionu nebo na statku a hosté tu nacházejí ideální zázemí včetně ubytování.

Tip na výlet:

Výletníci si mají ve všech třech obcích z čeho vybírat. Ze Střapole se lze vydat obnovenou cestou k Berounce. To samé platí o Sedlecku, i když starousedlíkům je zde trnem v oku letní pobyt dětí v základně u Spáleného mlýna…

V okolí Bušovic si poutníci mohou odpočinout U tří lip nebo v Kytíně. Atraktivní je pak naučná stezka Kokotské rybníky. Začíná v Dýšině – Nové Huti a kolem pramenu Čůráček pokračuje na Čertův kámen a do středověké vesnice Kokot. Oba tamní rybníky včetně krásné přírodní scenérie nutí k zastavení. Stejně jako vrch Kokotsko (501 metrů) a to už je skok do Bušovic s poslední zastávkou v Myším Újezdu. (hav)