Za nákupem mohou obyvatelé Cheznovic do dvou místních obchodů, ten v centru obce je otevřený sedm dní v týdnu. K posezení v Cheznovicích lákají dvě restaurační zařízení.

Obec se může pochlubit pestrým společenským děním. Po nucené přestávce uspořádal Klub důchodců výlet do krytu v nedalekém Újezdě a teď se senioři vypraví na Šumavu. Registrováni jsou v Cheznovicích myslivci, chovatelé poštovních holubů nebo včelaři, kteří dokázali získat i mladší členy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.