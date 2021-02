Počasí výrazně pod bodem mrazu a nádavkem k tomu pravidelné přísuny sněhu. Také v Klabavě panují ideální podmínky pro sáňkaře a bobisty, kteří berou útokem obří vodní dílo se 47 hektary na okraji vesnice.

Foto: Deník / Václav Havránek

Což by samo o sobě nebylo tak strašné, pokud by dovádějící děti jezdily jen z hráze. „Jenže kluci i děvčata nedodržují zákaz vstupu k horní věži, k elektrárně a pod hráz. Vzniká z toho množství nebezpečných situací včetně možných úrazů. Což lze odhalit z dobře viditelných stop ve sněhu,“ posteskla si místo-starostka obce Eva Slatkovská. Kromě toho někteří rodiče i jejich potomci přelézají branku na lávce u horní věže. U té spodní pro změnu vášnivý motorista zkoušel jízdu na čtyřkolce a někteří tatínkové dokonce vysazují děti na zídku vlnolamu. „Kdyby sklouzly, skutálí se do vody a neštěstí je na světě,“ kroutí hlavou Jiří Groskopf. Muž, který funkci hrázného zastává už 35 let (prakticky od skončení školy a vojenské služby) a chce být vůči návštěvníkům maximálně tolerantní. Pokud ovšem budou dodržovat pokyny a nařízení. V opačném případě by si malí sportovci museli hledat jiný svah!