Jak si děti představují podzim s klatovským kuřátkem?

Jednu z nejhezčích výtvarných prací poslalo do soutěže osazenstvo MŠ Ráček z Rakové | Foto: MŠ Ráček Raková

Odpověď na zdánlivě nevinný dotaz hledala v říjnu osazenstva mateřských škol. Především z Plzeňského, ale také Středočeského kraje a svými výtvarnými díly zahltila organizátory z podhůří Šumavy.

Zapojila se mimo jiné mateřinka Ráček z Rakové u Rokycan: „Máme tu šikovné kluky i děvčátka a jejich práce patřila mezi ty nejhezčí. Jenže během listopadu se hlasuje o nejkrásnější výtvory a my soupeříme s 52 dalšími školkami na facebookové stránce Drůbežářských závodů Klatovy,“ vyjádřila se ředitelka MŠ Ráček Martina Bůchová. Zatím je se svými svěřenci na medailových příčkách, jenže do 30. 11., kdy výběr končí, je ještě spousta času. Každý účastník má zakliknutím na odkaz To se mi líbí jeden hlas, ale může zapojit rodinné týmy i přátele.

„Prosím všechny maminky, tatínky, babičky, dědy, kamarády a Vaše známé, zahlasujte pro náš obrázek, ať vyhrajeme krásnou stavebnici do školky. Každý může hlasovat jen jednou, proto potřebujeme hodně kamarádů,“ prosí ředitelka školky a kolektiv učitelek.

Oficiální vyhodnocení se uskuteční 1. prosince. Mateřské školy, které se umístí na prvních třech místech, obdrží magnetické stavebnice a především kvalitní kuřecí výrobky z Klatov v hodnotě pět tisíc korun.