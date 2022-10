V částečně bojových podmínkách (mění se provozovatelé zařízení), ale s o to větším zájem škol, učilišť i jiných institucí o budoucí svěřence. „Po dvouleté covidové pauze jsme si pod křídly rokycanské pobočky Úřadu práce troufli na tak obří akci. Včetně porozumění s vedením města,“ zdůraznila za pořadatele Andrea Štochlová.

Vtěsnat do sálu a jeho přístavku osmnáct subjektů a k nim i policisty a hasiče, to byl úkol vskutku nadlidský. Podařilo se, i když občas zástup kluků a děvčat z osmých a devátých tříd vytvořil takřka neproniknutelnou zeď . Pozvání akceptovaly všechny devítiletky okresu podle předem daného harmonogramu a účastníci si kromě dojmů odnášeli množství propagačních materiálů. „Já měl původně namířeno na elektrotechniku do Plzně, jenže teď váhám. Zaujaly mne stánky policistů i vojáků,“ svěřil se patnáctiletý Jakub ze Strašic.

Do boje o žáky a studenty vytáhly všechny rokycanské střední školy. S nimi sousedé z Plzně, Kralovic či Jesenice, zmíněné ozbrojené složky a zajímavý byl příjezd leteckých odborníků se sídlem v Odolena Vodě. Kromě interiéru se pak účastníci věnovali na zahradě restaurace ukázkám střelby nebo zásahům policejních sil.