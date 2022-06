Setkáváte se s tím, že by nějakých typů nádorů ubývalo?

Ano, jedná se například o nádory žaludku. Za to mohou praktičtí lékaři, kteří dají pacientům antibiotikum, ať je jim cokoliv. Zdraví tyto léky sice neprospějí, ale vyvraždí bakterie v žaludku a lidem pak nádor nehrozí. Rovněž ubývá karcinomů vaječníků, a to díky užívání antikoncepce. Dočetl jsem se ale, že hormonální antikoncepce ubývá na popularitě. Proto bude zajímá sledovat, jak se bude situace vyvíjet dál. Méně častěji zaznamenáváme také nádory krku a hlavy.

Jsou nějaké nádory, kterých je naopak více?

Více se objevují nemocní s tzv. HPV (sexuálně přenosná virová infekce, pozn. red.) pozitivními nádory. Tito pacienti mají ale výbornou prognózu, protože se na nemoc přichází včas. Pacientovi se udělá boule na krku, která se často nemusí ani operovat. Nádor se ozáří a zmizí. Tento typ karcinomu jsme dříve neznali a lze na tomto příkladu pozorovat, že se typy nádorů mění.

Co lidem radíte?

Je nesmírně důležité, aby chodili na preventivní kontroly a vyšetření. I mladé ženy by měly pravidelně chodit ke gynekologovi. Častým pacientem onkologů bývá žena ve věku kolem 23 let s karcinomem děložního čípku, která zřejmě měla v 15 letech smůlu na prvního HPV pozitivního sexuálního partnera. Nádor děložního čípku se dá jednoduše řešit operací, ale u žen, které jsou bezdětné, je to velice obtížné.

Proč?

Standardní výkon v těchto případech je odstranění dělohy. U mladých bezdětných žen se může provádět tzv. trachelektomie (odstranění většiny děložního hrdla, pozn. red.), u této operace jsou však dána velice pečlivá kritéria. Lékař musí zajistit, že žena bude nadále zdravá, děloha bude fungovat a celý nádor se odstraní. Musím upozornit, že ne každá pacientka se na trachelektomii hodí. V republice jsou pouze dvě pracoviště, která to provádí a ročně se tam odoperuje cca 20 pacientek. Znovu proto říkám, důležitá je prevence a ženy by návštěvu gynekologa neměly žádný rok vynechat. Pokud se karcinom děložního čípku zachytí včas, tak je z 99 procent léčitelný operací.

Měli by lidé chodit dříve nebo častěji i na kolonoskopii (prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku, pozn. red.), když je u nás rakovina střeva tak častá?

V tomhle případě se prevence opravdu osvědčila. Ve světě se toto vyšetření doporučuje už od 45 let věku pacienta (v ČR od 50 let, pozn. red.), a to je správné. Obecně na kolonoskopii chodí lidé jednou za 10 let, ale podle nálezu ve střevě to může být i dřív. Pokud ale kolonoskopista vidí přehledné střevo, další prohlídka stačí až za 10 let. Stejné by to mělo být i v případě mamografu, na který se chodí jednou za dva roky, a další kontrolu objednat dle nálezu.

Jak onkologii ovlivnila doba covidová z hlediska prevence?

Lidé přestali na prevenci chodit, za Fakultní nemocnici Plzeň ale musím říci, že jsme ten skluz vyrovnali. Nicméně covid významně změnil život lidí. Přestali se sdružovat, chodit do hospod a komunikovat mezi sebou, začali žít doma. Obávám se, aby se to neprojevilo právě i na návštěvách lékařů.

Zvyšují se nebo snižují celkové počty onkologických pacientů?

Jejich počty jsou stabilní, ale jejich úmrtnost klesá ve všech diagnózách.