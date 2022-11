Aktéři se scházeli a sjížděli od osmé hodiny ranní. V restauraci na ně nejprve čekal horký hovězí vývar a limonády či nealko pivo. „Ctíme nařízení a pravidla, takže případná policejní kontrola nás neohrozí,“ měl jasno šéf organizace ČSOP v rokycanské Švermově ulici Pavel Moulis. Při nástupu se ujal s Bradou organizačních pokynů s důrazem na bezpečnost v lese. Část myslivců si oblékla výrazné oranžové vesty, ti zbývající si kolem klobouků upevnili alespoň reflexní zelený pásek. To vše orámoval znělkami trubač Miloš Kalčík a krátce po deváté hodině skupiny nasedaly do přistavených dodávkových vozidel, aby se přesunuly do přírody.