Sklizeň kukuřice a dalších plodin vyhání obyvatele zvířecí říše z polí. Pokud uniknou kombajnům, stěhují se do ulic měst i vesnic.

Mladé prase se chytilo do mřížovaných vrat... | Foto: Deník/Václav Havránek

Rokycansko není výjimkou. „Dejte pozor za Rakováčkem, kde je nová stezka. Běhají tu divočáci,“ objevil se začátkem týdne vzkaz na sociálních sítích. Okamžitě vyprovokoval desítky reakcí, kde všude byla prasata viděna. Konkrétní zkušenost s odrostlým mládětem udělali ochránci přírody ze Švermovy ulice. Byli přivoláni do prostoru bývalých kasáren, kde se sudokopytník zaklínil poblíž bowlingové herny do kovových mříží. „Díky úzké spolupráci s myslivci jsme divočáka vysvobodili, ovšem ne vždy to dopadne dobře,“ má jasno šéf záchranné stanice Pavel Moulis.