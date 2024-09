Na natáčení celovečerního filmu Divočina se chystají filmaři. Zvolili lokality kolem Strašic i Cheznovic a hledají komparzisty do vedlejších rolí.

Jednak zákazníky v prodejně Jednota (i před obchodem) a vítáni jsou muži, ženy i děti různého věku. Sekvence se filmují se 10. a 11. října.

Kromě toho jsou vítáni účastníci honitby od 25 do 65 let, a to 8., 10., 11. a 19. října. Štáb dále shání majitele terénního pickupu a dvou mysliveckých psů na lov černé zvěře.

Honorář zmíněných pozic činí tisíc korun a uchazeči musí zaslat kromě kontaktních údajů i fotografii tváře a celé postavy. Zde je kontakt: Amelie Brabcová, telefon 608 514 619, e-mail: ameliebrabcova@gmail.com.