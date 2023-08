Dvanáct příměstských táborů a s nimi tři prázdninové projekty mimo Rokycany. Takovou porci si na pomyslný talíř objednali nadšenci z pionýrské skupiny Divoká Orlice. A jedním dechem dodejme, že ho zkonzumovali do posledního sousta.

Divoká Orlice z Rokycan zorganizovala přes prázdniny 15 táborů | Video: Deník/Václav Havránek

Jednoduché to však organizátoři projektů neměli. „Ztratili jsme tradiční zázemí, ale naštěstí našli azyl v zeleném domě na rokycanském Masarykově náměstí," přiznal vedoucí seskupení Pavel Huábert.

Týdenní společné pobyty v okresním městě i jeho okolí byly koncipované podle zálib. Na své si přišli budoucí záchranáři, milovníci koní, bojovníci a mezi tuctem projektů se jako poslední loučili kuchaři i tanečníci. U plotny měla svěřence na povel Renata Pešková, na parketu Monika Zikmundová a pomáhala jim pochopitelně parta asistentů. Loučení se odehrávalo na nádvoří knihovny, kde rodiče i hosté bleskově zkonzumovali vynikající chlebíčky, připravené mladými kuchtíky.

Zdroj: Deník/Václav Havránek

Zapomenout nelze ani na turnus seniorek, jichž se od pondělí do pátku scházelo deset a tečkou se stala návštěva jihočeských Hoštic včetně besedy s režisérem Zdeňkem Troškou.

Adrenalinové zážitky se ovšem odehrávaly i ve vzdálenějších místech. Do Plas na severu Plzeňska to není až tak daleko, takže tu své zázemí našli Hobiti i znalci tanečních kreací. Atraktivní byla i zahraniční cesta na Slovensko. Turisté prozkoumávali Nízké Tatry a zdolali vcholy Ďumbier, Chopok a zvládli i cestu do Jánošíkova rodiště, do vesnice Terchová.