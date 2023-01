Zájezd do Ledové Prahy otevře dveře do Náprstkova muzea, Staroměstské i Malostranské věže, bobové dráhy na Proseku, výměny stráží na Pražském hradě, armádního muzea na Žižkově, orloje, muzea na Karlově mostě, Zemědělského muzea, Leteckého muzea Kbely, Botanické zahrady hl. města Prahy, muzea městské hromadné dopravy a možná do čistírny odpadních vod, kde se natáčela pěvecká soutěž SuperStar. „Po maratonu zmíněných pořadů a návštěv čeká účastníky ještě jedno překvapení. V Kongresovém centrum, kde budou k vidění ta nejlepší pěvecká a taneční vystoupení,“ slibuje za pořadatele Pavel Hubert. Na zpáteční cestě je plánovaná zastávka v populárním rychlém občerstvení u dálnice.