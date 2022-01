První tragédie po revoluci s nádechem sametu na sebe nenechala dlouho čekat. V květnu 1990 bestiální dvojice Kott a Kutílek připravila o život dvě děvčata v katastru Líšné. Rituální vraždy šestnáctiletých stopařek podle satanského rituálu recidivistům nestačily. O pár hodin později za Kařezem střelili do hlavy řidiče britského kamionu, který zázrakem přežil. Hůře na tom byli a jsou pozůstalí obou dívek. Vypravili jsme se za nimi po několika letech do sousedního Berounska a věřte, že tak smutnou cestu i setkání z paměti nikdo nikdy nevytěsní…

Pomníček u hotelu v centru Holoubkova připomíná šikovného šermíře, který tu nepřežil útok agresivního výtržníka. A pár let na to se vraždilo přímo v centru Rokycan. Přesněji v Soukenické ulici, kde recidivista a bývalý boxer zavlekl do sklepa sedmdesátiletou důchodkyni a utloukl ji kladivem. Dostal sice doživotí, se smrtí hodné a bezkonfliktní ženy se její blízcí a známí vypořádat nedokázali. Devadesátá léta se tudíž i v našem okrese překlopila do událostí, s nimiž jsme tehdy vůbec nepočítali.

Západočeské devadesátky jsou spojeny i se jmény Kajínek, Roubal, Kott a Kutílek