V Rokycanech se můžete registrovat na komentované prohlídky v rámci Dnů evropského dědictví.

Dny evropského dědictví v Rokycanech | Foto: Město Rokycany

Prohlídky se uskuteční v sobotu 9. 9. Registrovat se je nutné na prohlídky gotické bašty, a to v časech 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, dále do Centra paleobiodiversity, kde se zájemci podívají do depozitářů s odborníkem doc. Petrem Kraftem v časech 10.00, 11.00, 13.00 a 14.00 hodin.

Státní okresní archiv připravil 3 komentované prohlídky s názvem Evropské stopy v rokycanském archivu, a to v časech 10, 14 a 15 hodin. Nutná je také registrace do Vojenského muzea na speciální komentované prohlídky vojenské techniky i interiéru muzea v časech od 11 a 15 hodin.

Registrace jsou přijímány od pondělí 21. srpna na e-mailu adriana.jarosova@rokycany.cz, nebo na telefonu 371 706 104. Ostatní místa jsou přístupná bez registrace.