Křemílek s Vochomůrkou jsou stále vděčným objektem pro turisty a nyní k nim může přibýt další rarita. Na fotbalové mapě okresu se znovu objevil klub FK Dukla Němčovice!

Hřiště u silnice si včera prohlédl místopředseda okresního svazu a zároveň šéf sportovně-technické komise Josef Kotnauer: „Oddíl byl před třemi lety kvůli nečinnosti zrušený, ale teď obnovil činnost. S tím, že podal oficiální přihlášku do nejnižší třídy a na řídícím úseku je kontrola areálu.“

Trávník je pravidelně sekaný a přibyly nové střídačky, dodané z Plzně. „Problémem jsou minimální rozměry hřiště a hlavně patnáct vzrostlých stromů kousek za pomezní čarou. Hrozba zranění hráčů je značná,“ měl jasno Kotnauer při diskusi s Karlem Ferschmannem. Starosta obce s jeho argumenty souhlasil a okamžitě reagoval: „ Stromy jsme sázeli v době, kdy prostor za zábradlím nebyl náš. Původně měly sloužit jako ochrana proti větru a taky přibrzdit letící míče.“

Rázovitý představitel vesnice bojoval už před lety se svazem stolního tenisu kvůli zkosené střeše v herně. Nynější problém s dřevinami nevidí jako neřešitelný: „Jsem ochotný stromy v období vegetačního klidu přesadit. A ořezat větve zasahující do hrací plochy.“ Splněním těchto kroků by nemělo nic bránit v zařazení Dukly Němčovice do bojů o body.

Do okresní soutěže mužů (občas hanlivě přejmenované na pralesní ligu) je zatím zařazeno devět družstev. Pokud by se Němčovickým husarský kousek podařil (i když zejména díky iniciátorům z nedalekých Břas), byl by počet týmů sudý a nikdo by nuceně neodpočíval.