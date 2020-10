Podle chamského lékaře Alberta Eisenreicha je v současné době hlavní branou nákazy právě Česká republika. Do okresu Cham dojíždí 4 500 českých pracovníků. "Nechceme riskovat uzavření hranice a ani se nechceme vzdát svých přeshraničních dojíždějících. Proto potřebujeme ucelený testovací systém,“ řekl zemský rada okresu Cham Franz Löffler.

Bavorské zdravotnictví je na českých zaměstnancích závislé, potvrdil to rovněž ředitel rehabilitačního centra v Bad Kötzting Raphael Nguyen. „Hranice musí zůstat otevřená," poznamenal Nguyen.

Miloslav, který pracuje ve stavebnictví a dojíždí z Domažlic, půjde na testy dnes v poledne. "Začali jsme to řešit ve středu. Abychom mohli v pondělí do práce, tak musíme už v pátek na testy. Testování nám zařídila firma. Jdeme dnes ve dvanáct na rychlotesty, výsledky bychom měli znát do deseti minut. Podle mých informací to hradí stát," uvedl český pendler.

Sdružení pendlerů českým pracovníkům doporučuje, ať si test v Chamu nechají udělat, i když přímo v okrese nepracují a jen jím projíždí. Je totiž zdarma. Například po řidičích kamionů ho může některá firma požadovat.

Testování pendlerů zatím zavedl jen bavorský okres Cham. Podle slov Zuzany Vintrové, předsedkyně Asociace pendlerů ČR, mají Češi pracující v okrese Cham ode dneška sedm dní na to, aby se nechali otestovat. „V Braniborsku v tuto chvíli žádná opatření nemají, ale může se tak stát v případě, že se na jejich území objeví ohniska nákazy,“ popsala Zuzana Vintrová poslední dostupné informace. Zatím nikdo neupřesnil, zda test potřebují také pendleři s takzvaným na takzvaném „minijob“, kteří nejsou německými pojištěnci.

„Nemáme ani informace, zda testy potřebují řidiči nákladních aut, to teprve zjišťujeme,“ doplnila Zuzana Vintrová s tím, že v tuto chvíli je situace o dost lepší než byla zjara. „Komunikují s námi zástupci jak české, tak německé vlády a máme informace pro pendlery včas,“ uzavřela.

Pendleři z ostatních okresů Bavorska zatím nepanikaří a jejich zaměstnavatelé po nich testy na covid-19 zatím nepožadují. Alespoň tak to Deníku potvrdila Lucie Pecková, která pracuje v okrese Freyung – Grafenau ve zdravotnictví. Ona a její kolegyně dostaly od šéfa kontakty na odběrová místa pro případ, že by nastala nutnost mít test při dojíždění za prací.

„Samozřejmě je to pro nás zdarma a šéf test zatím nepožaduje,“ upřesnila s tím, že všichni změny v situaci sledují a reagují na ně. „Starají se o nás perfektně. Kdyby náhodou došlo k uzavření hranic, máme už připravené ubytování,“ řekla. Nesetkala se ani s tím, že by pendlera nepustili v Bavorsku na nákup. „Samozřejmě dodržujeme veškerá jejich nařízení,“ uzavřela.