Přednášku, určenou pro rodiče i učitele mateřinek, vymysleli a realizovali pedagogové rokycanské školky U Saské brány. A pozvali pedagoga i spisovatele Marka Hermana.

V mateřince U Saské brány iniciovali podnětné setkání s pedagogem a spisovatelem | Foto: Deník/Václav Havránek

Jeho svěží a pohodový úvod do výchovy dětí posluchače zaujal. Návody, jak změnit svět, vytvořit doma vhodnou atmosféru nebo nepřehltit dítě či sebe, totiž host podal jednoduchou a srozumitelnou formou.

"Cenné bylo připomenutí základních principů, které lze realizovat v osobním životě i při výchově potomků. Možná by pak nebylo tolik maminek vyčerpaných a unavených," vyjádřila za organizátorky pocity Pavlína Škulinová.

Dětem do pěti let by podle Hermana neměly přijít do ruky žádné mobily či tablety. „Je to militantní postoj, ale zdravý. Mozek telefon nepotřebuje. Prvním pravidlem je ukázat dětem reálný svět a teprve potom ten virtuální. Když to uděláte, je velká šance, že se z virtuálního světa vrátí do normálního. Když to bude naopak, zůstanou tam viset a stanou se závislými,“ vysvětloval Herman.