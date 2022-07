ROKYCANSKO - Fotbaloví fanoušci si mohou v sobotu vybírat. Trio nejvýše postavených okresních mužstev dospělých absolvuje atraktivní prověrky. FC Rokycany nastupuje od 10.30 v Břasích proti Kladnu (vedlejší divizní skupina). Od 11 hodin vyrukuje Slavoj Mýto na Chomutov a v 17 hodin se utají Radnice s Berounem. Dějištěm ale bude trávník TJ Hrádek!

KORNATICE - Kornatické letní setkání v režii obce, sportovců i hasičů napíše v sobotu 16. července osmý díl seriálu. Začne už v 8.30 nohejbalovým turnajem dvojic a pokračuje v areálu uprostřed vesnice odpoledne. Mezi 14. a 17. hodinou zahraje skupina ToJa. V patnáct hodin si přijdou na své děti při pohádce o malé velrybě a pak šermují Harcíři. O finále se od 21 hodin postará kapela Michala Šindeláře a předskupinou bude MHS.

Patrioti Rakové dobývají Zlínsko

HLINCE - Tvorba regionálních umělců. Výstižný je název expozice, umístěné do konce tohoto týdne v kostele svatého Petra a Pavla v Hlincích. Dnes i zítra od 10 do 17 hodin, v neděli 17. července pouze do 12 hodin.

Své práce zde mimo jiné prezentují klientky Domova Zvíkovecká kytička. „Zájem byl obrovský. Prodejní díla byla rychle vykoupena,“ potvrdil Radek Cinke, který se na jeden den ujal ´služby´ v církevním objektu u Berounky. Obrazy poslala i Jiřina ´Manuš´ ze Stupna.

HŮRKY - Zahrada Krčmy u Fabiána v centru Hůrek se zítra večer promění v promítací sál. Film s názvem Deníček moderního fotra začne po setmění, ale už od dvaceti hodin se mohou návštěvníci posilnit pivem, limonádou a grilovanými lahůdkami. doporučená je deka nebo židlička.

ZBIROH - Vačkářovo hudební léto pokračuje v centru Zbiroha v sobotu dopoledne. Od 9.30 do 11.30 se posluchači mohou těšit na skladby v podání oblíbené Cheznovanky.

SVOJKOVICE - V sobotu 16. července zvou sportovci ze Svojkovic fanoušky na nohejbalový turnaj se začátkem v 9 hodin.

V sázce je putovní trofej Svojkovický soudek. Od devatenácti hodin bude akce v areálu koupaliště pokračovat taneční zábavou. Zahraje Robert Jíša band a vstupné je sto korun.