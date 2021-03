Na letopočet 2020 jižané hned tak nezapomenou.

Starosta Dobříva Jiří Ondřejíček | Foto: Deník/Václav Havránek

Nejen kvůli koronavirovému kolotoči, ale v Dobřívě se pustili do opravy frekventované silnice z Rokycan na Strašice. „Mohutnou investici jsme spojili s výměnou vodovodního řadu od mostu směrem k okresnímu městu. Důraz jsme kladli rovněž na novou splaškovou kanalizaci a chodníky v celém rekonstruovaném úseku,“ připomíná starosta obce Jiří Ondřejíček. Využili dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši osmdesáti procent a mohl by být spokojen. „Jenže most byl nakonec z opravy vyjmutý. Potvrdilo se, že je v horším stavu než se původně čekalo. Na omlazení má termín do deseti let s tím, že finančně akci včetně projektové dokumentace podpoří Správa a údržba silnici,“ dodal Ondřejíček.