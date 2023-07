Sboru dobrovolných hasičů v Dobřívě je letos 13O let. Kulaté narozeniny oslavili členové i přátelé SDH ve velkém stylu.

Členové hasičského sboru v Dobřívě pozvali spoluobčany i přátele z okolí na oslavy do fotbalového areálu. | Foto: Deník/Václav Havránek

U založení v roce 1893 byli majitel mlýna Karel Liška, František Fitz, Čeněk Frűhauf atd. O čtyři léta později získali Dobřívští první stříkačku s koňským povozem. Techniky přibývalo včetně jejího obměňování a z nedávné minulosti byl pro sbor významný rok 2017. Do garáží tehdy přibyla Tatra 815 i devítimístný Mercedes – Benz, oba dopravní prostředky mohly být pořízeny díky dotacím ministerstva vnitra, kraje a obce.

Výjezdová jednotka SDH Dobřív se při zásazích řadí k těm důležitým. Potvrdil to třeba obří požár na jihu okresu v srpnu 2017, kdy dorazilo sedmnáct týmů profesionálů i dobrovolníků a strávili v porostech několik dní. O rok později vzplála pila v Dobřívě a v lednu 2021 byl zničený rodinný dům v centru obce.

Vraťme se ale k připomínce jubilea. „Pozvali jsme kolegy z Mirošova, Hrádku, kynology z Hrádku a nezapomněli jsme ani na naše benjamínky,“ zdůraznil starosta sboru Jiří Reindl. S Jaromírem Petrem, Jindřichem Frűhaufem a Jiřím Ondřejíčkem převzal ocenění za 50 let činnosti v SDH. Ovšem už 65 let je členem sboru František Cipra a 60 let Bohumil Laibl. Vyznaměnání bylo mimochodem mnohem více a patřily mezi ně Medaile sv. Floriána, medaile Za zásluhy, Za příkladnou práci nebo Čestná uznání republikového i okresního sdružení.