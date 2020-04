Za prvé má strach, že by se mohla nakazit koronavirem a ohrozit tak svoji vážně nemocnou babičku, za druhé se bojí, že péči o staré lidi nezvládne, a za třetí si myslí, že by taková práce měla být založena na dobrovolnosti, nikoli rozkazu. Na vybranou ale nemá. Když odmítne, hrozí jí pokuta až 50 tisíc korun.

„Jsem studentka SOŠ a SOU Horšovský Týn a studuji obor předškolní a mimoškolní pedagogika, tudíž se starými lidmi nemám žádné zkušenosti. Kdyby nás poslali hlídat děti zdravotníkům, tak to pochopím, ale tohle nedává absolutně smysl. Navíc v domově důchodců byly dva potvrzené případy COVID-19, tudíž nás posílají do ohrožené zóny. Nebyla jsem ani testovaná, proškolená, necítím se na to a nelíbí se mi tento způsob nařízení. Myslela jsem, že tohle vše je na dobrovolné činnosti a ne že nám budou vyhrožovat pokutou,“ řekla Deníku Husníková.

Dodala, že situace je pro ni o to komplikovanější, že se stará o babičku, která prodělala rakovinu, je po chemoterapii a má opakovaně zápaly plic. Jelikož se o sebe bojí, ustanovila si karanténu, takže jí vnučka jezdí nakupovat, starat se o domácnost atd. Jenže ani s tímto argumentem dívka neuspěla, ještě v pátek obdržela odpověď z krajského úřadu, že pomáhat babičce mohou i jiní příbuzní.

„Ani netušíme, co tam dcera bude dělat. Ve škole jí řekli, že bude jen nakupovat a dělat nějaké administrativní práce, ale v domově nás informovali, že půjde o hygienu, krmení, oblékání a podobně,“ doplnila dívčina matka Jana.

NASADILI TUCET STUDENTŮ

Podle mluvčí Krajského úřadu Plzeňského kraje Aleny Marešové jednal hejtman Bernard na základě rozhodnutí vlády ze 13. března. Obory, jichž se nařízení týká, jsou jasně dány a patří mezi ně i předškolní a mimoškolní pedagogika.

„Pracovní příkaz byl zatím zaslán 12 studentům – 5x Městský ústav sociálních služeb Klatovy (domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením) – plnění povinnosti od 30. 3., 1x DOMOVINKA – sociální služby, o.p.s. (pečovatelská služba) – plnění povinnosti od 1. 4., 5x Centrum sociálních služeb Domažlice (domov pro seniory) – plnění povinnosti od 6. 4., a 1x Spolek Ulice Plzeň (terénní programy) – plnění povinnosti od 6. 4.,“ shrnula Marešová. Dodala, že s povoláním dalších studentů kraj počítáme. Záleží jednak na potřebnosti a hlavně na tom, zda a do kdy bude prodloužen nouzový stav. Všichni studenti mají zatím uloženou povinnost jen do 11. dubna 2020.

„Doufáme, že žáci a studenti škol jsou natolik empatičtí a chápou současnou nouzovou situaci, že nebude problém, aby v případě potřeby pomohli klientům sociálních služeb. Pokud však někdo bezdůvodně odmítne nastoupit, je možné mu udělit pokutu,“ upozornila Marešová. Do práce nastoupí i Michaela, riskovat vysokou pokutu nebude.