PŘÍKOSICE - Sál kulturního domu je dnes od 19 hodin dějištěm jednání zastupitelstva Příkosic. Po informacích zástupců finančního a kontrolního výboru je na řadě zhodnocení inventarizace a zpráva o bezpečnostní situaci v obci za rok 2021. Ve scénáři nechybí ani aktualizace územního plánu, prodloužení zkušebního provozu úpravny vody nebo poznatky o směně pozemků s církví. Obci jsou nabídnuté vodoměry s dálkovým odečtem a před diskusí se bude hovořit o projektu nové mateřské školy.

V Rokycanech ožila kauza dětí popálených na táboře při pokusu. Začal další soud

ROKYCANY - Házenkářská hala v sousedství zimního stadionu patří v neděli florbalu. Turnaj I. ligy dorostenek začne v 10.30 (domácí bojují od 11.40 a 13.20). Od sedmnácti hodin vyrukují divizní muži FBC na Pacovské Honzíky.

ZBIROH - V areálu zámku nad Zbirohem patří sobotní odpoledne dětem. Prohlídky pro kluky i děvčata přibližují stolování za dob Karla IV., Rudolfa II. či Marie Terezie. Vývoj gastronomie je zmapovaný od středověku až po 20. století. Zájemci se dozvědí, čemu Templáři vděčili za dlouhověkost, zjistí oblíbený pokrm Karla IV., jak se dělala kaše z mlhy a proč byly zakázané vidličky.

Zvaní jste 19. a 26. února od 13:30. S rezervace na pokladna@zbiroh.com nebo na tel. 602 527 632.

Volné bruslení je v Rokycanech v neděli

SMĚDČICE - Obecní dům se dnes večer opět promění v herní Doupě. Pod dohledem organizátorů z divadelního spolku Smečka a a pozváním těch, kteří rádi hrají deskové a karetní hry.

Pravidla nejsou složitá. Doupě je plné her, ale lze si donést i vlastní a nabídnout ji ostatním. Obnos deseti korun od účastníků putuje do kasičky a bude použit na nákup, zapůjčení nebo opravu poškozených her. A děti do osmi let musí přijít s alespoň jedním dospělákem. Zde je orientační časový rozvrh: 18 až 20 nenáročné hry pro různé věkové kategorie

20 – 22 – hry pro zkušenější nad deset let a od 22.00 hry pro vytrvalce.