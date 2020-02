Hvězdou televizního pořadu Kočka není pes se stal Sam.

Bezmála třicet kilogramů vážící výmarský ohař je od roku 2017 umístěný v útulku na okraji Němčovic. S krátkými přestávkami, kdy se ho ujme nový majitel, je pes vždy brzy zpátky. „Sam vyrůstal v rodině, kde ho až moc milovali, ale nikdo ho nevychovával. Vyrostl tak z něho agresivní, dominantní tvor. Vzali si ho manželé, kteří měli zkušenosti s rotvajlery, přesto nepochodili. Minule nám ho vracel po pár hodinách zájemce, jenž za ním jezdil do útulku dva měsíce a vypadalo to, že si na sebe zvykli. Jenže Sam ho taky pokousal,“ sdělovala zkušená ošetřovatelka Helena Kecová. Se čtyřnohým přítelem se rozjela do jižních Čech, kde se o svoji smečku stará Rudolf Desenský. Charismatický a nesmlouvavý psí psycholog přidal po seznámení se Samem důležitou radu: „Až příliš se o něho staráte. Porušujete tak pravidlo, aby šel z horšího do lepšího.“ Odchytové zařízení mikroregionu Radnicko je v provozu deset let. „Za tu dobu už jím prošla tisícovka psů. Nezapomenutelné jsou návštěvy herce Zdeňka Srstky,“ svěřil se starosta obce Karel Ferschmann.