Ještě v sobotu 9. prosince se na železniční trati mezi Příkosicemi a Nezvěsticemi na Rokycansku proháněl naposledy motoráček řady 810, mezi znalci dopravy proslulý jako Orchestrion nebo Šukafon. Jeho éra na této trase ale skončila.

Loučení s Orchestrionem nebylo vůbec o slzičkách | Video: Havránek Václav

Pasažéři se s ním rozloučili už v pátek 8. prosince, a bylo to loučení veselé. Postarali se o to během páteční rozlučkové jízdy školáci z Nezvěstic i Šťáhlav, kteří okna dopravního prostředku oblepili výkresy mašinek a motoráku udělili několik medailí. Ve zcela zaplněném voze nechyběli ani muzikanti, takže zněly písničky se železničářskou tématikou: Jede, jede mašinka, Přednosta stanice, ale při cestě kolem Šťáhlavic třeba i melodie z filmu Most přes řeku Kwai.

O scénář závěrečných jízd se staral především ředitel šťáhlavské malotřídky Jakub Šedivý se svými svěřenci a připojili se další cestující, preferující tento způsob dopravy. Při zpáteční cestě z Nezvěstic do Příkosic došlo dokonce k ´mimořádné´ události. „Strom přes cestu,“ hlásil Jakub Šedivý do megafonu poblíž stanice Kornatice. Z mohutné dřeviny se však vyklubal malý smrček, který z pražců odstranili hasiči ze Šťáhlav a mohlo se jet i zpívat dál.

Se změnou jízdních řádů přicházejí v Plzeňském kraji noví dopravci na železnici

Na M 810 budou nostalgicky vzpomínat mašinfírové. Tentokrát měli službu Jiří Frýauf, který složil motoráčku dvě básničky, a Lumír Hodina. „Byly to spolehlivé stroje. Přišli jsme, oživili řídící jednotku a už jsme jeli. Teď si musíme zvykat na regíny, tedy Regionovu, která má už podstatně více elektroniky,“ shodli se. Zhruba za tři roky už má i tenhle stroj vystřídat žralok, tedy RegioShark. Jenže to obnáší další úpravy stanic. Hlavně nástupišť, neboť třeba v Lipnici se dlouhá souprava do stávajícího prostoru nevejde.

Jeden ze tří vozů řady 810, které se střídají na trati Nezvěstice – Příkosice, zůstane v Plzni pro případné nasazení. Zbývající dva do starého železa nejdou, budou jezdit na Šumpersku a Rakovnicku.

Zdroj: Havránek Václav