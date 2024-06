Druhý den se pokračovalo s fotbalovým míčem. Nejpopulárnější kolektivní sport se ve městě narodil před sto lety, což je příležitost k důkladné oslavě. Zejména, když se po trávníku proháněly ligové hvězdy a Radničtí jim nezůstali nic dlužní.

Fotbal v Radnicích žije 100 let. Slavil s ligovými celebritami

Pochlubili se i chovatelé domácích mazlíčků a odpolední dění se přeneslo na náměstí Kašpara Šternberka. Vystoupily děti z MŠ a ZŠ Radnice, o hudební doprovod se postarala řada kapel, a to Blue Squadron Pipe Band, Michal Šindelář band, Brass Band Rakovník, Lignit folk - country a Vintage Wine. V centru to žilo dlouho do noci a stánkaři zvládli zatěžkávací zkoušku!

V neděli se na vodní ploše uskutečnily závody dračích lodí. Na letní scéně vystoupil Hrádecký Big Band a KoHoPa bluegrass band. Závody v dračích lodí ovládla posádka Cobra, mezi ženami Radnické kecky. A díky rybářům i jejich kulinářskému umění to vonělo pro gurmány vskutku neodolatelně!