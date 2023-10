Kam za zábavou, poznáním i pohybem na Rokycansku v nejbližších dnech?

ROKYCANSKO – V pátek 6. října od 18 hodin se uskuteční v tělocvičně STOR (Jiráskova 214, Rokycany – proti poště) workshop pro trenéry. Se zaměřením na správné protahování, kondiční a rehabilitační cvičení i správné provedení. Zájemci se mohou ozvat na telefonní číslo referentky STOR Aleny Rothové (774 313 896), e-mail: referentka@storokycany.cz

BŘEZINA – Dětsky laděný bazárek se koná v sobotu 7. října mezi 9. a 12. hodinou v prvním patře úřadu v Březině. Se zaměřením na oblečení, obuv, hračky a věci pro mimina. Potenciální prodejci mohou volat na telefonní číslo 720 207 237.

SEDLECKO – Podzimní dílnička je přichystaná v pátek 6. října od 17 do 19 hodin v klubovně u železniční stanice v Sedlecku. Pořádají ji nadšenci z Klubu a klubíku Zastávka, přičemž zvou všechny věkové skupiny (děti do osmi let v doprovodu dospělých). Vyrábět se budou zvířátka z kaštanů a dekorace z dalších podzimních přírodnin.

RAKOVÁ – Pionýrský oddíl Rakováček ve spolupráci s hasiči chystá v sobotu 7. října drakiádu. Dějištěm bude víceúčelový areál na okraji Rakové se zahájením v 16 hodin. Hladoví účastníci si budou moci opéct něco dobrého na ohni.