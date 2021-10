I přesto, že ceny energií a pohonných hmot raketově rostou, se veřejná doprava v Plzeňském kraji rapidně zdražovat nebude. Jízdné se v některých případech navýší pouze o inflaci. Jako například v Plzni, kde se roční předplatné městské dopravy pro dospělého navýší ze sou-časných 4120 od 1. lednao 132 korun, měsíční z 502 na 520 korun.

Podle náměstka plzeňského primátora pro dopravu Michala Vozobule se město s dopravním podnikem již před lety domluvilo, že peníze, které zbudou z vyúčtování úhrady prokazatelné ztráty, se budou odkládat do fondu rozvoje a rezerv. „Při problémech, jako je například výpadek příjmů během covidu nebo právě zdražování energií, budeme schopni z tohoto fondu finanční prostředky uvolňovat,“ uvedl náměstek.

Náměstek hejtmanky pro dopravu Pavel Čížek upozornil, že ani kraj zdražení hromadné dopravy nechystá. „Zdražovat nebudeme v žádném případě. Pokud má mít hromadná doprava nějaký smysl, tak do ní musíme nalákat co nejvíce lidí. Právě nyní, když ceny pohonných hmot rostou, se vyplatí jet vlakem či autobusem. Doprava v Plzeňském kraji je opravdu komfortní,“ argumentoval Čížek s tím, že případné rozdíly v cenách bude kraj doplácet dle platných smluv s dopravci, které jsou uzavřeny na 10 až 15 let a růst cen pohonných hmot je v nich zohledněn.

Jen o inflaci zvýší ceny jízdného rovněž České dráhy (ČD), a to od platnosti nového jízdního řádu, tedy od 12. prosince letošního roku. „Úprava cen probíhá podle výše inflace za předchozí období, ČD tak upraví základní kilometrický tarif a z něj odvozené nabídky v průměru o 3,2 procenta. Stejné zvýšení je plánováno u jízdenek systému jednotného tarifu (One Ticket), u kterého je růst cenové hladiny smluvně upraven s přistupujícími dopravci. ČD rovněž průběžně na základě poptávky cestujících aktualizují dostupnost cenově atraktivních nabídek a zvýhodněných jízdenek,“ informovala mluvčí ČD Vanda Rajnochová.

Doplnila, že do 11. prosince 2021 včetně si mohou cestující zakoupit jízdenky za stávající tarif. „A to s předprodejem až 60 dní, tedy pro cesty až do začátku února 2022,“ poznamenala.

Ceny jízdného ve veřejné dopravě se zatím nebudou měnit ani v Klatovech. O případném zvyšování v příštím roce město podle místostarosty Václava Chrousta ještě nejednalo.