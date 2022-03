Potrvá až do 30. června a obsahuje rekonstrukci všech dešťových propustků včetně silničního mostu na Závírce, frézování a pokládku nového asfaltového krytu i opravu krajnic a příkopů. „V centru Rokycan jsem si pochopitelně všiml cedule se značkou slepé ulice ve vzdálenosti čtyř kilometrů. Ale, že to bude zrovna tady, kde se neotočím, to jsem netušil,“ rozčiloval se řidič kamionu. Pracovníci vybrané firmy, kteří frézovali původní povrch vozovky, mu naštěstí umožnili manévr, po němž se vracel zpět do okresního města a pak na hodně dlouhou objížďku.