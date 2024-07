Po třech letech v Brdech zahnízdil orel mořský. V hnízdě ukrytém vysoko v korunách stromů v tamní chráněné krajinné oblasti snesla samice tohoto majestátního dravce jedno vejce. Zahřívala ho něco málo přes měsíc, samec ji střídal pouze ve chvíli, kdy si letěla obstarat potravu.

Mláděti se daří, proto je už bylo možné okroužkovat. Podle ochránců přírody je to první známé hnízdění orla mořského v CHKO Brdy po třech letech. Tyto ptáky s rozpětím až 2,5 metru najdete i jinde v Plzeňském kraji, podle ochránců přírody ale jejich populace letos stagnuje.

„Mladí orli se kroužkují přímo na hnízdě, nebo je spustíme v pytli dolů, okroužkujeme na zemi a pak vrátíme zpět do hnízda. Kroužkování snášejí v klidu, jen málokdy mají potřebu útočit.

Vylézt na orlí hnízdo ale dokáže jen zkušený stromolezec,“ popsal Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Doplnil, že těmi v tomto případě byli ornitologové Josef Veselý (Přírodovědný spolek Dobříš) a Lubor Křížek (darujkridla.cz). Museli si obléct lezecké popruhy, dát na nohy drapáky a vydat se do výšky. „Orlí hnízda jsou opravdu impozantní. Ptáci je budují z větví, drnů a trávy, někdy je využívají opakovaně. V průměru měří asi 1,5 metru, po letech může dosáhnout výšky pres 2 metry a váhy až 0,5 tuny. Pro takovou váhu je samozřejmě potřeba pořádný strom,“ konstatoval Fišer.

Značení kroužkem přinese informace o dalším pohybu daného ptáka. Díky kroužkování je například známo, že mládě orla mořského, které bylo opatřeno kroužkem v Brdech v roce 2015, se o dva roky později pohybovalo u Bohumína na Ostravsku. Jiné mládě, které vylétlo z hnízda v Brdech v roce 2019, bylo o rok později vyfotografováno na Třeboňsku.

Orli mořští se vyskytují i na dalších místech západních Čech, pravidelně je kroužkují pracovníci záchranné stanice živočichů v Plzni. I ti potvrzují, že to není právě jednoduché. „Na Plzni-severu musel kolega Jiří Segeč z odloučeného pracoviště DES OP Kožlany vylézt až do koruny obřího smrku a výšky 38 m nad zemí, což u hnízd v Plzeňském kraji není žádná výjimka,“ informoval při květnovém kroužkování orlů mořských Karel Makoň ze záchranné stanice. Tehdy také upozornil, že situace, co se týče těchto velkých ptáků, není v regionu nyní úplně růžová. „Populace orla mořského na území Plzeňského kraje již druhým rokem spíše stagnuje a počty mláďat na hnízdech jsou výrazně slabší,“ konstatoval.