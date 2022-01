Opatření, k němuž se bezpochyby brzy připojí další místa na Rokycansku, je pochopitelné. Rozpočty nejsou nafukovací a také zmíněná úspora je jednou z variant rozumného hospodaření. Přesto v sobě skrývá řadu úskalí. Na pozoru se musí mít třeba ´noční ptáci´, aby nespadli do výkopu.

Situace nahrává i zlodějíčkům, jimž se vidina řádění během tmavých nocí zamlouvá. Můžeme se sice chlubit tím, že statistiky trestné činnosti na území okresu jsou jedny z nejnižších v rámci České republiky, jenže lakovat situaci narůžovo by byla chyba. Potvrzují to například poznatky ze sociálních sítí o vánočních krádežích světýlek či postaviček na zahradách. A to jsou jen drobnosti ve srovnání s mnohem rozsáhlejšími krádežemi. Zbystřit by tudíž měli policisté. Jenže ani jejich limity pohonných hmot bezedné nejsou a .on ten obvod Radnicka i Zbirožska je set sakra rozlehlý…