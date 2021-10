Členové volebních komisí si ovšem takový pohled užít nemohli. Před osmou hodinou už podávalo kvarteto členů v Bezděkově a čekalo, až předsedkyně odemkne dveře do sídla úřadu. "Už pátek byl hodně zajímavý a jsme na šedesáti procentech. Letošní účast je zkrátka o poznání vyšší než v letech minulých," dozvěděli jsme se od komisařů. S přenosnou schránkou vyrazili po obci už v pátek a rovněž na sobotu byl ohlášený jeden žadatel.

Němčovičtí (v sestavě pět dam a jeden muž) to měli o něco snazší. Nemuseli s urnou (přestože tenhle výraz si jim moc nezamlouvá) po vesnici a předností je volební místnost v hostinci. Zejména, když se vařečky ujal starosta Karel Ferschmann. Sobotní snídaně tak byla s vajíčkem, šunkou, atd. a ani další strava nepostrádala kreativitu. "Pořád mne to baví. Hlavně, když děvčatům i jedinému mužskému protějšku chutná," usmíval se vousatý představitel obce.

V okresním městě s dvanácti okrsky si atmosféru voleb poprvé vyzkoušel v jednom z nich osmnáctiletý Jan Moulois: "Docela jsem se těšil a byl zvědavý, jak to probíhá. Měl jsem jasno a dal přednost Pirátům," prozradil při odchodu z budovy nového gymnázia.

Rozhodují o kanalizaci

Smědčice jsou po Příkosicích druhým místem okresu, kde lidé rozhodují o kanalizaci. Zatímco na jihu vybírají její variantu (tlaková či spádová), ve Smědčicích řeší, zda ke stavbě vodovodu připojit další mohutnou investici.

„Už máme přes 47 procent těch, kteří využili šanci a hlas odevzdali. Prakticky všichni si berou obě obálky,“ sdělil před 19. hodinou předseda komise Petr Suchý a s uzavřením místnosti ve 22 hodin mohl konstatovat, že číslo narostlo na 62 procent. Až v sobotu se jeho kolegyně chystají s přenosnou urnou za žadateli. O žaludky komisařů se postarala starostka Jana Šrédlová a něco na zub donesli spoluobčané.

Volební místnost ve Střapoli prokoukla

Střapole je jedním z okrsků pod bušovickým úřadem. „Zatím jsme na 31 procentech, ale počkejte chvíli. Mužská část obce chodí po 19. hodině na pivo, takže číslo enormně vzroste,“ měla v pátek po setmění jasno zapisovatelka Iveta Radová. Funkci vykonává už dlouho a stejně je na tom předsedkyně komise Vlasta Klausová. S bývalým prezidentem ji pojí příbuzenský vztah. Dámy upozornily na rekonstruovaný společenský objekt v centru vesnice. Například ve volební místnosti byly opravené podlahy i strop. Dva senioři požádali o to, aby mohli svůj hlas odevzdat doma. A dodejme, že nejstarší je ve voličském seznamu pětadevadesátiletý a stále vitální chlap.

V Kamenném Újezdu jezdili voliči výtahem

Rekonstrukce úřadu se promítla průběhu parlamentních voleb v Kamenném Újezdu. Lidé museli v obci u Rokycan za komisí do zadního traktu objektu jet výtahem. Měli to jednodušší, neboť ho obsluhovala malá Anežka. „Je nás tady pět žen a jak je zvykem, začínaly jsme pátečním obědem,“ vyjádřila se předsedkyně komise Jarmila Planetová. Úderem čtrnácté hodiny dámy odbavily první netrpělivé voliče. Celkově mají v seznamu registrováno 670 jmen.

Ve Vískách musí voliči do patra

Vyšplhat se do místnosti s urnou ve Vískách na jihu Rokycanska, to vyžaduje slušný horolezecký výkon. Přesto cestu zvládlo během úvodní půlhodinky hned šest z padesáti zapsaných voličů. Byla mezi nimi nejstarší dáma, které je 86 let! V komisi zasedla mimo jiné starostka obce Květa Frűhaufová, ale tentokrát je ´podřízená´ předsedkyni Jiřině Štokrové. „My to ale tak nebereme. S Lenkou Šímovou, starostkou i zapisovatelkou Nikol Michálkovou je radost spolupracovat,“ sdělila rezolutně šéfka čtyřčlenného týmu.

Mirošovští mají tři okrsky

Na třech místech vybírají poslance obyvatelé Mirošova. Okrsek s označením 1 je umístěn v knihovně, kde má komisi na povel Irena Švecová: „Je tu zapsáno 636 mužů a žen. Zapisovatelka Markéta Beránková právě vyrazila s přenosnou urnou za jedním žadatelem.“ Forma stravování je řešena přes stravenky, komisaři přímo dostali nápoje.

Hrádečtí vybírají ve třech okrscích

Na třech místech volí poslance do dolní komory parlamentu také v Hrádku u Rokycan. V Domě kultury figuruje v seznamech 744 mužů a žen. Ti nedočkaví dorazili už před páteční čtrnáctou hodinou, ale jedna z žen nepochodila. Komisaři ji neobjevili a důvod byl za chvilku zřejmý. Patřila totiž do okrsku v mateřské škole. „Zatím jsme na žádný problém nenarazili. Lidé chodí v rouškách a kdo by ji třeba neměl, stejně ho musíme odbavit. Jenže poté bychom museli vše dezinfikovat,“ hlásila předsedkyně Vladimíra Monhartová.

Pátek na severu Rokycanska

Volební komise netrpěly samotou ani v pátečním večeru. V severní části Rokycanska se počet příchozích spoluobčanů blížil padesáti procentům.

