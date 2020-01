Na své si v objektu Domu dětí a mládeže přijdou vyznavači různých oborů. Přírodovědci, příznivci bojových sportů, estetiky nebo společenských a vědeckých oborů.

Herní doupě v DDM Rokycany | Foto: Deník / Redakce

V sobotu odpoledne zamířily na Jižní předměstí desítky malých i odrostlých návštěvníků. Přilákal je festival deskových her a organizátorka Marie Moulisová zapojila ke zvládnutí akce své svěřence. „Já už chodím do kroužku tři roky. Kromě her mne zajímá věda a florbal,“ přiznal páťák ze školy TGM Kristián Kellner.